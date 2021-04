Bibliothek am neuen Platz : Bibliothek zieht in altes Kaufhaus

Die Stadtbibliothek Wittenberge zieht in die Bahnstraße. Der Umzug in das frühere Bahnhofsgebäude ist hinfällig.

Wittenberge | Das ist ein Paukenschlag: Die Stadtbibliothek Wittenberge wird nicht ins Bahnhofsgebäude ziehen, sondern in die Bahnstraße 51. Die Stadt wird das frühere Kaufhaus Magnet erwerben. Mit der jetzigen Eigentümerin sei in dieser Woche ein Vorkaufsrecht vereinbart worden, sagt Bauamtsleiter Martin Hahn am Dienstag. Damit treibt die Stadt ihr Konzept der neu...

