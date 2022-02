Heimniederlage des PHC : Wittenberger Handballer gegen Grünheide II chancenlos

Die Männer vom PHC Wittenberge haben in der Handball-Verbandsliga Nord die nächste Heimniederlage kassiert. Gegen den Grünheider SV II zogen die Elbestädter klar den Kürzeren und bleiben Tabellenschlusslicht.

Wittenberge | Die Männer vom PHC Wittenberge haben in der Handball-Verbandsliga Nord die nächste Heimniederlage kassiert. Gegen den Grünheider SV II zogen die Elbestädter in einer Partie auf überschaubarem Niveau mit 27:33 (12:18) klar den Kürzeren und bleiben damit weiter am Ende der Tabelle. „In der Zusammensetzung hat es die Mannschaft gerade schwer. Uns fehl...

