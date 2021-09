PHC verliert in Wusterwitz : Wittenberger Handballer wenden mit Steigerung Debakel ab

Die Handballer des PHC Wittenberge kassierten in der Verbandsliga Nord die zweite Niederlage. Kurios: Wie schon beim 24:31-Auftakt gegen Werder II lautete das Endergebnis im Spiel bei Blau-Weiß Wusterwitz 24:31 (7:17).

Wittenberge | Die Handballer des PHC Wittenberge kassierten in der Verbandsliga Nord im zweiten Spiel die zweite Niederlage. Kurios: Wie schon beim 24:31-Auftakt gegen Werder II lautete das Endergebnis auch im Spiel bei Blau-Weiß Wusterwitz 24:31 (7:17). An Chancenverwertung und Härte des Gegners gescheitert In der ersten Hälfte lief für die Gäste wenig. Über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.