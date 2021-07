Mit verbesserter Balance : Wittenberger Honda-Motorradteam geht auf Punktejagd in Schleiz

Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) macht auf dem Schleizer Dreieck Station. Das Wittenberger Holzhauer Team mit Honda-Pilot Alessandro Polita gibt sich nach ausgiebigen Testfahrten optimistisch.

Wittenberge | Nach der Absage der Rennen auf dem Nürburgring wegen der Unwetterkatastrophe in der Eifel macht die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende auf dem Schleizer Dreieck Station. Auf die Teams - darunter die Crew von Wittenberger Holzhauer Racing Promotion mit Honda-Pilot Alessandro Polita in der Superbike-Klasse - wartet auf dem...

