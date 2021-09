Wittenberger Schwimmtalente : Am Bundesstützpunkt Magdeburg mit dem Olympiasieger trainieren

Paul Hamann und Merle Emma Schäfer vom SchwimmClub Delphin Wittenberge besuchen das Sportgymnasium in Magdeburg. Treffen dort schon mal einen Olympiasieger. Die Schwimmtalente berichten über Werdegang, Alltag und Ziele.

Prignitz | Irgendwie klingt es wie ein Märchen. Im Garten seiner Eltern steigt ein kleiner Junge in einen kleinen Pool. Und fortan lässt ihn das nasse Element nicht mehr los. Die logische Folge ist die Anmeldung in einem Schwimmverein. Dort wird sein Talent entdeckt und gefördert. Dann der nächste Schritt: Der Junge wechselt - als Fünftklässler - an das Sportgym...

