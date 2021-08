Neuen Elbdeich gefeiert : Wittenberger Uferpromenade verwandelt sich in lange Kaffeetafel

Die neue Uferpromenade am Wittenberger Nedwighafen verwandelt sich am Sonnabendnachmittag in eine lange Kaffeetafel. Wittenberger und ihre Gäste stellen rund 50 Tische auf und feiern so ihr neues Schmuckstück.

Wittenberge | Wittenberge und seine Gäste feiern am Sonnabendnachmittag die neu gestaltete Uferpromenade. Und das mit einer rund 300 Meter langen Kaffeetafel vom Cafe Möwe bis zum Anker Cafe. Blau und Weiß sind dabei die vorherrschenden Farben bei liebevollen Tischdekoration, dem Geschirr und natürlich auch bei der Kleidung - passend zur Elbe alles maritim. Die Sta...

