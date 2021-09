Vorbildliche Restaurierung : Wittenberger bekommen Brandenburgischen Denkmalpflegepreis

Kulturministerin Manja Schüle ehrt ehrenamtlich Engagierte und Vereine aus. Darunter auch Christine Becker-Koob und Ronald Koob aus Wittenberge, die die ehemalige Neuapostolische Kirche einer neuen Nutzung zuführten.

Brandenburg an der Havel/Wittenberge | Die Wittenberger Christine Becker-Koob und Ronald Koob gehören zu den sieben Geehrten, die am Donnerstag im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) den Brandenburgischen Denkmalpflegepreis entgegennehmen konnten. Für die denkmalgerechte und überzeugende Instandsetzung sowie die neue Nutzung der ...

