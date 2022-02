Aktion in Wittenberge : Wochenmarkt und Rabattaktion lockten am Freitag in die Bahnstraße

Trotz Sturm und Regenschauern waren am Freitag einige Menschen in der Wittenberger Innenstadt unterwegs, um den „Rabatt-Freitag“ zu nutzen.

Wittenberge | Ein Blick in die Wittenberger Innenstadt am Freitag und schon war eines klar: Irgendwas war anders. Rote Plakate schmückten viele Eingangstüren und versprachen Sonderangebote, vor dem Kultur- und Festspielhaus herrschte buntes Markttreiben. Dahinter steckte eine Aktion des Wittenberger Interessenrings, der mit dem „Rabatt-Freitag“ mehr Leben in die Wi...

