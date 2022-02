Neue Pläne für Pilgerkirche : Wunderblutkirche soll auch innen saniert werden

Die Fördermittel für die Sanierung der Wunderblutkirche in Bad Wilsnack reichen wegen der Baukostensteigerungen nicht für die Innenräume. Die Kirchengemeinde geht deshalb erste kleine Schritte und sucht Fördermittel.

Bad Wilsnack | Außen nähert sich die Sanierung der Wunderblutkirche ihrem Ende, im Sommer soll die Gebäudehülle in neuem altem Glanz erstrahlen, in großen Teilen tut sie dies bereits. Innen hat sich am Denkmal von nationaler Bedeutung, so die Einstufung durch den Bund, bisher wenig getan. Gedacht war das ursprünglich anders, das Konzept sah eine Innen- und Außensani...

