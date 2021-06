Zahlung an Vereine : Prignitzer Sport und Kultur bekommen Corona-Geld

Nach langer Diskussion stimmt der Kreistag Prignitz einer Corona-Zahlung an Prignitzer Vereine zu. Sport, Kunst und Kultur dürfen sich freuen.

Prignitz | In letzter Sekunde kann eine Kampfabstimmung im Kreistag abgewendet werden. Die Fraktionen einigen sich am Donnerstagabend auf einen Kompromiss, der eine Corona-Zahlung an Sport, Kunst und Kultur ermöglicht. 72.000 Euro bewilligen die Abgeordneten. Viel hätte nicht gefehlt und es hätte keine Entscheidung gegeben. CDU ergreift Initiative Die CDU-...

