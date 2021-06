Prozess Landgericht Neuruppin : Zeugen sagen im Prozess über Bluttat am Dönerimbiss aus

Die Todesursache steht fest: Das Messer hat das Herz des Opfers durchstochen. Doch das Motiv für die Bluttat vor einem Perleberger Dönerimbiss bleibt unklar.

Perleberg/Neuruppin | Es ist mühsam herauszufinden, wieso es am 24. Oktober 2021 zu dem Streit zwischen vier türkischen Landsleuten vor einem Döner-Imbiss in Perleberg kam, der für Yasin B. tödlich endete. Er starb laut Rechtsmediziner an einem Herzdurchstich. Die heutigen Zeugenaussagen helfen dem Gericht wenig. Vor dem Landgericht Neuruppin müssen sich derzeit die bei...

