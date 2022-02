Volontariat an Museen endet : Zum Abschied erscheint neues Perleberger Heft zur Ausstellung

Das zweijährige wissenschaftliche Volontariat an den Museen in Perleberg und Wittenberge geht für Lennart Gütschow zu Ende. Was bleibt sind Erinnerungen an seine Forschungen zum Kriegsende.

Perleberg/Wittenberge | Zwei Jahre sind schnell vorbei, das stellt jetzt auch Lennart Gütschow fest, der sich am 16. Februar von den Museen in Wittenberge und Perleberg verabschiedet. An beiden Häusern hat er als wissenschaftlicher Volontär gearbeitet, um sich sowohl in Perleberg als auch in Wittenberge auf die Spuren der Geschichte zu begeben. Er forschte speziell über die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.