Regionalmarkt in Berge : Eierpellen, Osterschmuck und regionale Produkte in Berge

Am Samstag fand der erste Berger Regionalmarkt in diesem Jahr statt. Neben den bekannten Händlern, die ihre Waren an die Besucher brachten, konnte der Markt auch einen Zuwachs verzeichnen.

Berge | Obwohl sich die Sonne am Samstagvormittag schon früh hinter den Wolken verzog, der Stimmung und der Kaufbereitschaft tat das auf dem Berger Regionalmarkt keinen Abbruch. Im Gegenteil. „Obwohl die Leute mit ihrem Einkauf schon fertig sind, bleiben sie länger, unterhalten sich und genießen den Austausch“, freut sich Susanne Scherfke-Weber, Bürgermeister...

