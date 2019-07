Autobahn A 14 : A 14: Mehr Lärmschutz wird möglich

Landesregierung und Umweltschützer einigen sich auf einen Vergleich, der auch mehr Lärmschutz vorsieht.

von Hanno Taufenbauch

25. Juli 2019, 14:29 Uhr

Gute Nachrichten für Befürworter und Skeptiker der Autobahn A 14: „Das Land Brandenburg und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. haben sich auf einen Vergleich in dem Rechtsstreit gegen den Planfeststellungsbeschluss der A 14 geeinigt“, informierte am Donnerstag die Staatskanzlei.

Dabei gehe es insbesondere um zusätzliche Maßnahmen für den Lärmschutz und Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz. Die Verhandlungen betreffen den Abschnitt Elbquerung / Wittenberge. Die Landesregierung befasst sich in der nächsten Kabinettssitzung am Dienstag mit dem Vergleich.

Zuvor will sich Ministerpräsident Dietmar Woidke persönlich über die geplanten Maßnahmen in Wittenberge informieren. Woidke hatte Anfang des Jahres die A 14 zur Chefsache erklärt. Auf der Kabinettssitzung in Perleberg hatte er zugesagt, persönlich mit dem BUND über einen Kompromiss zu verhandeln. Mehrfach war die Landesregierung zuvor für ihr zögerliches Agieren kritisiert worden.