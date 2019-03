Quitzow : Achtung: Vorfahrt eindeutig geregelt

von svz.de

08. März 2019, 11:38 Uhr

Die Vorfahrt im Hennigshofer Weg in Höhe der Reiterhofes wurde geändert. Seit gestern kündet unübersehbar ein Schild diese verkehrliche Neuerung im Perleberger Ortsteil an. Bis dato galt hier rechts vor links. Das führte immer wieder zu Irritationen, berichtete Ortsvorsteher Amin Schwarz. Angesprochen von den Anliegern, wandte er sich an die Stadt. Und die sprach im Rahmen der Signalschau, die alle zwei Jahre durch den Landkreis Prignitz gemeinsam mit der Polizei und der Stadt durchgeführt wird, dieses Problem an. An Ort und Stelle wurde sich daraufhin ein Bild gemacht.

Anschließend erließ der Landkreis die verkehrliche Anordnung. Nunmehr wird auch optisch die Vorfahrtsstraße als solche auch ausgewiesen.