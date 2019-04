Perleberg : Am Hohen Ende Brücke gesperrt

von Doris Ritzka

03. April 2019, 07:43 Uhr

Die Gestaltung des Hagens der Rolandstadt geht in die nächste Phase. Dazu wird heute ab ca. 9 Uhr bis voraussichtlich 31. Mai die Brücke Am Hohen Ende (Pferdeschwemme) voll gesperrt. Gleiches gilt für den Weg zwischen dieser Brücke und jener am Wallgebäude. Besucher des Hagens sollten den Gummisteig und die Brücke am Wallgebäude benutzen. Für Radfahrer, die nach der Knotenpunktwegweisung fahren, gibt es eine Umleitung durch die Stadt. Kommend aus dem Hagen (Knotenpunkt 20), führt die Strecke in Richtung (Knotenpunkt 61) nun über die Parchimer in die Sophienstraße. Aus Richtung Pritzwalk kommend zum Knotenpunkt 20 geht es vom Hohen Ende zum Großen Markt, vorbei am Gänsebrunnen in den Hagen, ist von der Stadt zu erfahren.