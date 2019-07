Cumlosen : Anbau am Gerätehaus verzögert sich

Cumlosens Kameraden müssen weiter warten. Grundstücksfragen führen zu Verzögerung

von Hanno Taufenbauch

25. Juli 2019, 06:29 Uhr

Am Ende bleiben wohl wieder einmal nur tröstende Worte: Die Modernisierung des Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Cumlosen verzögert sich. In diesem Jahr wird sie wohl nicht mehr kommen, bestätigt Bürgermeister Harald Pohle. Die Kameraden sind enttäuscht, so Wehrführer Gordon Fähling.

Sie seien das Warten ja gewohnt. Lange habe es gedauert, bis endlich die benötigten Fördermittel bewilligt wurden. Im Oktober 2018 war das der Fall. 191 455 Euro stellt das Land zur Verfügung. Eigentlich sollte dann alles sehr schnell gehen. Doch für die Erweiterung werde Land von der Kirchengemeinde benötigt, erklärt Fähling. Detailfragen zu einem bestehenden Erbbaupachtvertrag mussten geklärt werden. Der Gemeindekirchenrat habe dazu mehrere Beschlüsse gefasst, unterstütze die Gemeinde im Bauvorhaben. Auch das Konsistorium in Berlin ist involviert, müsse zustimmen.

Er könne den aktuellen Stand nicht nennen, so Bürgermeister Pohle. Er wisse nicht, ob alle nötigen Unterschriften vorliegen und verweist an die Amtsverwaltung in Lenzen. Der für Presseanfragen zuständige Amtsdirektor Harald Ziegeler ist im Urlaub.

Gordon Fähling hat noch eine andere Sorge. „Die Fördermittel sind befristet vergeben. Werden sie bis Jahresende nicht abgerufen, verfallen sie.“ Formal sei das richtig, so Pohle, aber er habe bereits Gespräche mit dem Innenministerium geführt, die Situation erklärt. „Wir haben positive Signale erhalten, dass die Frist verlängert wird.“

Das hoffen Fähling und mit ihm die Kameraden. Die Zustände in dem aus dem Jahr 1848 stammenden Gebäude sind teils nicht mehr zumutbar, obwohl es bereits drei Umbaumaßnahmen gab. So fehlen sanitäre Anlagen. Duschen nach einem Einsatz ist nicht möglich.

Es ist ein Anbau mit etwa 160 Quadratmetern Nutzfläche geplant. In diesem sollen Sanitärräume, Umkleiden, ein Schulungs- und ein Hausanschlussraum untergebracht werden. Außerdem soll die Größe der Garageneinfahrt den heutigen Erfordernissen angepasst werden. Sie ist wie fast alles in dem Haus zu klein.