Glöwen : Anmelden zu Ferienfahrten

von svz.de

30. Januar 2019, 07:47 Uhr

Zwei Ausflüge plant der Jugendclub Glöwen im Rahmen seines Winterferienprogramms. So geht es am Dienstag, 5. Februar, zum Microbowling nach Bad Wilsnack (Teilnahme ab 1. Klasse). Am Donnerstag, 7. Februar, steht eine Fahrt zum Schlittschuhlaufen nach Berlin auf dem Plan (Teilnahme ab Klasse 5). Für beide Touren wird um Anmeldung im Jugendclub gebeten (Telefon: 038787/ 70354, E-Mail: jugendclubgloewen@gmx.de).

Außerdem gibt es in den Winterferien den Kreativtag (4. Februar), ein Kochduell (6. Februar) und einen offenen Treff (8. Februar). Beginn ist jeweils um 14 Uhr.