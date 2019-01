von René Hill

11. Januar 2019, 07:47 Uhr

Der Verein Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V. führt am Sonnabend und Sonntag am Bahnhof Mesendorf seinen nächsten Arbeitseinsatz durch. Wer mitmachen will, findet unter www.pollo.de das entsprechende Anmeldeformular.