Aufkleber in Perleberg : Auf den Pfaden religiöser Orte

vergrößern 1 von 1 Foto: Doris Ritzka 1 von 1

Aufkleber machen in der Stadt auf religiöse Orte aufmerksam. Ein Flyer, den es in der Stadt-Information gibt, stellt knapp 30 dieser Stationen vor. „Er ist eine Art thematischer Führer durch den historischen Stadtkern“, erläutert Martina Hennies vom Sachbereich Kultur.

Ein weiterer Baustein des Kulturlandprojektes „Wort & Wirkung – Luther und die Reformation in Brandenburg“, wozu unter anderem auch die große Ausstellung „Religionen-Reformation-Räume“ an der St. Jacobi-Kirche zählt, die am 9. Juli um 11.30 Uhr eröffnet wird. Perleberg stellt dabei als Mitgliedsstadt der AG „Städte mit historischen Stadtkernen“ insbesondere Stadträume und deren Wandel hier in den Fokus der Betrachtung.

„Wo sich die St. Jacobi-Kirche befindet, bedarf keiner Erklärung, aber es gibt weitaus mehr Örtlichkeiten, die mit Religiosität der einstigen Stadtbewohner und der heutigen Gesellschaft in Verbindung stehen“, weiß Martina Hennies. Mit Kollegen aus dem Ordnungsamt und dem Betriebshof markierte sie solche Orte wie Gebäude des St. Annen-Klosters oder der St. Nicolai-Kirche aber auch die Diakonie mit Evangelischem Seniorenheim und Kindergarten oder die Caritas als katholische Einrichtung.

Vor der Reformation versorgten unter anderem Beguinen, eine karitative Frauengemeinschaft, Kranke und Hilfsbedürftige in der Stadt. Mit der Reformation wurden nicht nur die Klöster aufgelöst, sondern auch die Hospitäler mit karitativen Aufgaben wurden umstrukturiert. In Perleberg erinnert noch heute die Beguinenwiese an diese Frauen.

Auch die Judenstraße und der Judenfriedhof sind religiöse Örtlichkeiten mit besonderer Bedeutung. Im Mittelalter gab es Zeiten, die geprägt waren von Toleranz gegenüber jüdischen Mitbewohnern, schließlich waren sie als Investoren von Anfang an Teil, sogar Elite der Stadtbevölkerung. Leidvoll mussten jüdische Familien aber später auch mehrfach das Kulminieren der Stimmung erfahren, wenn ihnen nach dem Leben getrachtet wurde. „Ihre Orte sollen in Erinnerung gehalten werden, denn Luther zeigte ihnen gegenüber keine Toleranz“, so Martina Hennies.

Die katholische Kirche, die Landeskirchliche Gemeinschaft oder Neuapostolische Kirche sind ebenso auf der Liste „religiöse Orte“ in der Stadt, wie andere Träger, die sich im christlichen Sinne für Gemeinschaft und Begegnung von Menschen bemühen.



von Doris Ritzka

erstellt am 27.Jun.2017 | 08:00 Uhr