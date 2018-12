Redaktion auf der Suche : „Auf zu neuen Ufern“ geht in die nächste Runde

Unserer Redaktion sucht weitere ehemalige Prignitzer, die in der Ferne leben

von Paul Grotenburg

29. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Nicht jeden Prignitzer zieht es zurück in die Heimat. Mallorca, Dubai, Fuerteventura oder Australien. Yoga-Lehrerin, Fremdsprachenkorrespondentin oder Professor an einer Elite-Uni. In unserer Serie „Auf zu neuen Ufern“ haben wir mit ehemaligen Prignitzern in nahen und fernen Ländern gesprochen.

Stefanie Dohrmann ging aus Wittenberge nach Kapstadt, Andrea Schnarhelt wuchs in Weisen auf und lebt heute in Melbourne. Remo Rohs verließ Glöwen und landete über die Zwischenstationen Tel Aviv und New York in Los Angeles.

Unsere Zeitung hat viel positives Feedback auf diese Serie erhalten. Angehörige, Freunde haben sich gemeldet, in den sozialen Netzwerken gab es Kommentare. Auch uns selbst hat es Spaß gemacht, die Portraits zu schreiben. Deshalb möchten wir gerne die Serie fortsetzen.

Sie kommen also aus Wittenberge, Rühstädt, Glöwen, Perleberg, Plattenburg, Bad Wilsnack oder anderen Orten unserer Region? Sie leben und arbeiten heute in den USA, Südamerika, Afrika oder an anderen spannenden Orten auf diesem Planeten. Für unsere Serie „Auf zu neuen Ufern - Prignitzer in der Ferne“ suchen wir genau Sie. Wir möchten Sie und Ihr Leben im Ausland vorstellen. Vielleicht haben Sie aber auch Bekannte oder Freunde, die im Ausland leben. Einen weiteren Teil mit einem Karstädter, der in Argentinien lebt, werden wir demnächst veröffentlichen.

Melden Sie sich bei uns unter Telefon 03877-92908280 oder schicken Sie eine Mail an pri@prignitzer.de.