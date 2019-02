Breese : Bäume weichen Deichbau

Kreisstraße wird zum Flutschutz im zweiten Halbjahr um 1,50 Meter erhöht

von svz.de

25. Februar 2019, 08:55 Uhr

Entlang der Kreisstraße zwischen Breese und Weisen fallen noch bis Ende der Woche Bäume. Die Arbeiten müssen aus naturschutzrechtlichen Gründen bis zum 28. Februar abgeschlossen sein. Es sind die Vorbereitungen für den Deichbau, der im zweiten Halbjahr beginnt, informiert das Landesumweltamt. Die Kreisstraße 7031 wird auf einer Länge von rund einem Kilometer um rund 1,50 Meter erhöht. Das hat zur Folge, dass auch die Böschung einen anderen Neigungswinkel erhält. Die Bäume stehen im Wege.

Bedingt durch die Straßenerhöhung müssen auch Zufahrten zu Grundstücken sowie der Anschluss an den Weisener Weg an die Höhe angepasst werden, kündigt das Landesumweltamt an. Bevor der Ausbau beginnt, will die Behörde die Bürger bei einer Zusammenkunft im Detail informieren.