Düpow : Bekämpfung des Spinners

von Doris Ritzka

28. November 2018, 08:22 Uhr

An einigen Stellen wurden in diesem Jahr in Düpow große Nester des Eichenprozessionsspinners festgestellt. Die Information gibt das Umweltamt der Stadt weiter an den Landkreis, so dass der Ort im kommenden Jahr mit im Rahmen der koordinierten Aktion beflogen werde, so Antje Hartwig, zuständig für den Umweltschutz bei der Stadt, auf der Einwohnerversammlung. Weitere Hinweise zu einem möglichen Befall sollten umgehend an das Umweltamt gemeldet werden, da die Infos Anfang des Jahres an den Landkreis gehen.