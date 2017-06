Stadtcafé : Bezaubernde Atmosphäre

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Verträumt, vielleicht etwas melancholisch, ging es am Sonnabend auf dem Perleberger Marktplatz beim Großen Kaffeetrinken des Bürgervereins zu. Ein Saxophonist spielte „My way“ von Frank Sinatra.

Menschen ließen sich nieder und genossen die Musik, holten sich die eine oder andere Tasse Kaffee und langten beim Kuchen zu. „I did it my way“ – übersetzt bedeutet die Songzeile, „Ich hab es auf meine Art getan.“ Und genau auf diese Art und Weise scheinen die Aktiven vom Bürgerverein am Sonnabend vorgegangen zu sein. „Wir möchten den Markt beleben, dass er wieder zum echten Mittelpunkt wird“, betonte Malte Hübner-Becker. Kurzerhand wurden Kaffee und Kuchen besorgt, ein Musiker engagiert, Stühle und Tische vom Italiener um die Ecke organisiert.

Zwar blieb der erhoffte Besucheransturm aus. Petrus ließ es anfangs am frühen Samstagnachmittag regnen. Doch so nach und nach wich die Nässe und die Neugier einiger Perleberger siegte. Es fand sich eine kleine, aber feine Gesellschaft. Auch Karin Zauft gehört dazu. Sie traf sich hier mit ihren Freundinnen und wurde für ihre spontane Entscheidung belohnt. „Was für ein Flair! Wir können bei angenehmer Musik plauschen und schlemmen. Bravo, gute Idee vom Bürgerverein“, lobte sie.

Auch die Neu-Prignitzer Heidegard Kretzschmer und Dieter Becker machten dem Aktionstag ihre Aufwartung. Dort stießen sie auf die Prignitzer Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler (SPD) und erzählten ihr davon, wie sie in Rohlsdorf heimisch wurden. „Wir stammen aus Thüringen. Nach der Pensionierung wollten wir eine Luftveränderung, wollten aus der Großstadt raus und sind deshalb aus Erfurt in die Prignitz gezogen“, sagte Becker. Hier entdeckten sie ein liebliches Häuschen. Und da sei es ums sie geschehen. Sie empfänden es als Luxus, nun auf dem Land leben zu können. Es gebe hier so viele nette und aufgeschlossene Menschen. Die Begegnungen beim Kaffeetrinken seien der beste Beweis. Ziegler bestätigte und freute sich über die Bekanntschaft. Alle hoffen jetzt auf eine schnelle Wiederholung des Aktionstags und erneut viele angenehme Gespräche.