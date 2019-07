Breese : Brandschutz-Arbeiten gehen zu Ende

Bei Abnahme des Kreises kann Breeser Kita 20 neue Plätze anbieten

von Paul Grotenburg

26. Juli 2019, 06:47 Uhr

Noch wird gebaut und gewerkelt in der Kita in Breese. Neue Brandschutztüren werden eingesetzt, Alarmanlagen montiert und in Betrieb genommen. Notausgänge werden gekennzeichnet. In der kommenden Woche sollen die Arbeiten zu Ende gehen. „Dann überprüft der Landkreis die Maßnahmen“, erklärt Gerald Neu, Ordnungsamtsleiter vom Amt Bad Wilsnack/Weisen. Die Arbeiten würden nicht nur den Brandschutz in der Einrichtung verbessern, sondern seien auch eine Voraussetzung, um 20 neue Kita-Plätze in Breese anbieten zu können. Entsprechende Räumlichkeiten seien bereits in der Einrichtung geschaffen worden, mit dem Einbau der Brandschutztüren würden letzte Sicherheitsauflagen erfüllt.

„Damit wollen wir der enormen Nachfrage gerecht werden, bis der Bau der geplanten neuen Kita starten kann“, so Neu. Die neuen Plätze würden vorrangig an Breeser Familien vergeben, dafür gebe es dringenden Bedarf, erklärte Breeses Bürgermeister Werner Steiner auf der Gemeindevertretersitzung im Juni. Derzeit besuchen rund 150 Kinder die Kita in Breese.

Die Gemeinde Breese plant einen Neubau („Der Prignitzer“ berichtete mehrfach). Platz für 60 bis 70 weitere Kinder soll dieser dann bieten. Vorbild für den Neubau unmittelbar neben der Waldschule in Breese ist die neue Kita des Kreiskrankenhauses Prignitz, die in Perleberg derzeit errichtet wird. Diese bietet Platz für 66 Kinder und wird nach modernsten Techniken und Vorschriften erbaut.