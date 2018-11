Perleberg : Bummel durch die Stadt im Lichterglanz

von Doris Ritzka

30. November 2018, 11:16 Uhr

Die Einzelhändler der Stadt geben sich weihnachtlich. „Shopping im Lichterglanz“, so das Motto am morgigen Samstag vor dem 1. Advent.

Im Schein von Laternen, in Feuerschalen lodernden Flammen, hunderten Lampen der Weihnachtsgirlanden in den Straßen, Kerzen und der Weihnachtsbeleuchtung in den Geschäften sind die Besucher von 17 bis 21 Uhr zum Bummeln durch die geschäftige Innenstadt eingeladen.

Kurzweil und Offerten vielleicht auch schon für den Gabentisch dazu kleine Überraschungen, das versprechen die Akteure. Mit dabei auch die Blauröcke, die natürlich dafür sorgen, dass alles feuerwehrtechnisch in Ordnung ist. Zudem werfen sie auch den großen Grill an.

In der Rolandstadt wird morgen so einiges geboten, so dass sich der abendliche Ausflug in die City auf jeden Fall lohnt, denn die zahlreichen Aktivitäten stimmen schon mal richtig auf Weihnachten ein.