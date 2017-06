Schüler testen Gewässer : Chemie und Bio an Teichen

vergrößern 1 von 1 Foto: Barbara Haak 1 von 1

Matthias weiß, nach welchen Ionen seine Mitschüler und er aus dem Wahlpflichtkurs Naturwissenschaften der Klassen 9 am Marie-Curie-Gymnasium fahnden, wenn sie Gewässer auf ihre Güte hin untersuchen. Alina gibt Auskunft, wie biologisch und chemisch der Sauerstoffgehalt im Wasser bestimmt wird. Celina erklärt, wie ihre Mitschüler und sie den Zustand eines Teiches auch an den Kleinlebewesen erkennen, die dort ihren Lebensraum haben. Und Lucie sagt, was die Schüler an diesem Wahlpflichtkurs mit Fachlehrer Mario Dahse zu schätzen wissen: das selbstständige Arbeiten, die Praxisbezogenheit, den Aufenthalt in der Natur. Gestern waren die Mädchen und Jungen aus dem Wahlpflichtkurs gern gesehene Gäste im Rathaus. Umweltfachfrau Peggy Heyneck nahm die Ergebnisse, die diese Gewässeruntersuchungen gebracht haben, entgegen.

Seit 17 Jahren verbindet Kommune und Gymnasium eine Gewässerpatenschaft. „Wir profitieren sehr von dieser langfristigen Zusammenarbeit“, sagt Heyneck. „Denn dadurch kommen wir zu den Erkenntnissen, welchen Entwicklungsprozessen Teiche, Bracke und andere Gewässer unterworfen sind.“ Die Untersuchung eines Jahres sei eine Momentaufnahme. „Aber über die Jahre lassen sich die Entwicklungen ablesen, können wir gegebenenfalls auch Maßnahmen einleiten“, sagt Peggy Heyneck. „Und für unsere Schüler ist es gut zu wissen, dass ihre Analysen und Schlussfolgerungen einen praktischen Nutzen haben“, unterstreicht Mario Dahse, der sich seit 17 Jahren für diese Partnerschaft engagiert, einen Vorteil der Zusammenarbeit aus Gymnasiumssicht.

Keine großen Ausreißer, aber Erstaunliches



Zehn Gewässer haben die 19 Mädchen und Jungen im Wahlpflichtkurs in diesem Schuljahr untersucht. Große Ausreißer in positiver wie in negativer Hinsicht gibt es im Vergleich mit den Vorjahren nicht zu verzeichnen, schätzt die Umweltfachfrau ein. Etwas verschlechtert habe sich die Gewässergüte des Teichs im Industriegebiet Süd. Dort hatte die Kommune reagiert, nachdem die Schüleranalysen Handlungsbedarf signalisierten. Es wurde entschlammt. Eine Fontäne sorgt für zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Dass die Gewässergüte bei der jüngsten Entwicklung trotzdem nicht über eine 2/3 hinauskam, könne durchaus daran liegen, so Heyneck, dass zum Untersuchungszeitraum der Springbrunnen saisonbedingt noch nicht in Betrieb war.

Stichwort Gänsekule: Mit einer 2 ist die Wasserqualität in dem Altarm der Elbe erst einmal gut - wenn Wasser vorhanden ist. Denn seit Jahren klagen Anwohner vor allem in Schadebeuster, dass die Kuhle im Sommer trocken fällt, Fische in Mengen an Sauerstoffmangel zu Grunde gehen. Ein Widerspruch?

Nicht grundsätzlich, sagt Peggy Heyneck. Die Analysen seien – wie schon gesagt – immer eine Momentaufnahme. Und für Teile der Gänsekuhle gelte, was beispielsweise auch für denn nur aus Grund- und Oberflächenwasser gespeisten Schwanenteich gilt: „Wir haben es mit Verlandungs- und Vermoorungsprozessen zu tun. Es entsteht anderer Lebensraum.“



von Barbara Haak

erstellt am 27.Jun.2017 | 05:00 Uhr