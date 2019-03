Wittenberge : Deichlinden haben noch diesen Sommer

von svz.de

08. März 2019, 11:39 Uhr

Die Linden auf dem Deich zwischen der Einfahrt Nedwighafen und der Straße in den Hagen haben noch diesen Sommer Schonfrist. Ursprünglich sollten sie bereits gefällt sein. Aber die Maßnahmen zum Hochwasserschutz in der Wittenberger Altstadt bis zum Hagen verschieben sich um zwei bis drei Monate. Die Gründe seien durch Ausschreibungen bedingt, so das Landesumweltamt. Auf Wunsch der Stadt hin habe die Behörde angesichts der oben beschriebenen Verzögerungen die Fällung der 29 Linden auf Oktober verschoben.