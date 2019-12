Dank an Lebensretter : Der kleine Pepe hat überlebt

Perleberger Ärzte im Kreiskrankenhaus erkennen Sepsis und retten dem Neugeborenen das Leben.

von Hanno Taufenbach

26. Dezember 2019, 14:29 Uhr

TaufenbachPerleberg Der kleine Pepe weiß nicht, wie nah er dem Tode war. Auch seine Eltern Judith und Paul Petri wussten es im April 2018 nicht. Ihr Kleiner war erst elf Tage alt und bekam leichtes Fieber. Nicht viel. 38,4 Grad. Der kinderärztliche Notdienst sei am Telefon nicht sonderlich beunruhigt gewesen. Sein Rat galt eher den aufgeregten Eltern. Wenn sie zu sehr in Sorge seien, könnten sie ja in ein Krankenhaus fahren.

Judith Petri spricht von einem unbestimmten Gefühl, einer inneren Unruhe, Mutterinstinkt. „Ich fühlte, irgendetwas stimmt nicht.“ Es war ein Sonntag und die damals bei Hamburg wohnende Familie wollte ihre Eltern in Perleberg besuchen. „Schnell entschieden wir uns gegen die großen Kliniken in Hamburg oder Lübeck, brachten Pepe ins Perleberger Kreiskrankenhaus.“

Dort angekommen, war das Fieber auf 39,8 Grad gestiegen. Assistenzärztin Sarah Normann war hochgradig besorgt, rief die Fachärztin Katharina Torgowzew an, beschrieb die blasse Hautfarbe. Die zögerte nicht, eilte sofort in die Klinik. „Fieber bei Neugeborenen ist ein rotes Tuch, das geht gar nicht“, sagt Torgowzew. Sie ahnte die spätere Diagnose voraus, wusste, es geht um jede Stunde.

In der Klinik angekommen, untersuchte sie Pepe, hörte sein leisen, ständiges Stöhnen – ein letzter Indiz. „Wenn Babys stöhnen, sind sie lebensgefährlich erkrankt.“ Fieber, Blässe, hohe Entzündungswerte im Blut – Pepe hatte eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Er bekam zwei Breitbandantibiotika, sprach gut darauf an, sein Zustand verbesserte sich.

Judith Petri sah die Ärzte arbeiten, hörte deren Worte, aber wusste nicht, in welcher Gefahr ihr Sohn schwebte. „Ich kannte das Wort Sepsis nicht, rief meine Mutter, eine Hebamme, an. Erst als sie am Telefon zu weinen begann, wusste ich, dass es wirklich schlimm sein muss.“

Das Wissen über Sepsis und ihre Gefahren sei allgemein nicht weit verbreitet, sagt Oberärztin Natascha Rogasch. Sie kann in jedem Alter auftreten, kann die Folge einer Erkrankung sein oder von Krankenhauskeimen ausgelöst werden, wie es wahrscheinlich bei Pepe der Fall war.

Bei einer Sepsis überschwemmen Bakterien das Blut, dringen im Verlauf in Organe wie Nieren und Lunge ein, siedeln sich im Gehirn an, erklärt Rogasch den heimtückischen Krankheitsverlauf. Anfangs sei sie noch gut zu behandeln, aber mit jeder Stunde steigt die Gefahr. „Wir sprechen von einem Point of no return“, sagt Rogasch. „Wenn dieser überschritten wird, wirkt der Patient anfangs zwar noch stabil, aber er wird sterben.“ Blutgerinnung und andere Prozesse sseien mit den heutigen Möglichkeiten der Medizin dann nicht mehr zu beherrschen, so Rogasch. Sie selbst musste in Perleberg und anderen Kliniken erleben, dass Kinder starben, weil die Sepsis zu weit fortgeschritten war.

Aber Pepe lebt, wohnt mit seinen Eltern und seiner großen Schwester Lotte inzwischen in Perleberg. Für die professionelle Arbeit der Kinderärzte in der Klinik sind die Eltern zutiefst dankbar. Mehrmals im Jahr besuchen die Station. Zu Weihnachten überreichen sie einen Präsentkorb für Katharina Torgowzew. Ihre Kollegin Normann hat mittlerweile das Haus für eine Spezialausbildung verlassen. Alle hier kennen Pepe. „Unser Held“, nennen die Schwestern den Kleinen und knuddeln ihn.

„Wir möchten aufklären, andere Eltern informieren, auf diese Gefahr aufmerksam machen“, sagt Judith Petri. Für werdende Mütter gibt es so viel Infomaterial vom Stillen bis zur Rückbildung nach der Schwangerschaft, aber nicht einen Satz darüber, dass Fieber bei Säuglingen lebensgefährlich ist“, mahnt sie.

Pepe hatte wirklich Glück, bekräftigt Natascha Rogasch. Ihr Team hatte nur eine Chance, weil die Eltern so schnell reagiert hätten. „37,5 Grad ist das Maximum, alles darüber geht in den ersten sechs Monaten gar nicht“, sagt die erfahrene Kinderärztin. In jedem Fall sei das ein Anzeichen für eine schlimme Erkrankung.

Weitere Anzeichen für eine Sepsis seien die blasse Haut, kraftlose Arme und Beine. Das Baby ist schlaff und nicht mehr trinken mag, sollten . Eltern keine Ratgeberforen in sozialen Netzwerken konsultieren, sondern handeln „Nicht bis Morgen warten, denn Wunder können auch wir nicht vollbringen“, mahnt Natascha Rogasch.