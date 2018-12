Wittenberge : Die ersten Mieter ziehen ein

WGW stellt Großprojekt in Goethestraße 7 fertig.

von Thomas Bein

13. Dezember 2018, 09:42 Uhr

Ein Aufzug, der vom Keller bis ins fünfte Geschoss fährt, Wärmedämmung, die 100 Prozent der eines Neubaus entspricht, Fußbodenheizung und Balkone bzw. Terrassen: Das Haus in der Goethestraße 7 im Jahnschul-Viertel ist umfassend saniert und modernisiert. „Zu Jahresbeginn zieht der erste Mieter ein. Weitere folgen Anfang Februar“, informiert Torsten Diehn, Geschäftsführer der Wittenberger Wohnungsbaugesellschaft, auf Nachfrage. Entstanden sind in dem repräsentativen Eckhaus zur Stein-Hardenberg-Straße auf 1250 Quadratmetern 17 Wohnungen mit modernstem Standard, so Diehn. Dazu gehöre auch, dass sie alle barrierefrei ausgestattet sind. Dreiviertel der Quartiere sind Mietern mit Wohnberechtigungsschein vorbehalten. Das Gebäude in der Goethestraße ist das bisher größte, das die WGW im Zuge des Stadtumbaus in Angriff genommen hat.

Die Instandsetzung des Hauses, dessen Inneres völlig neu strukturiert werden musste bis hin zum Bau eines neuen Treppenhauses, kostet an die 3,6 Millionen Euro. Die WGW trägt zehn Prozent dieser Summe. Geld fließt im Zuge der 2015 zwischen dem Infrastrukturministerium und der Stadt geschlossenen Kooperationsvereinbarung zum Stadtumbau. Rund 1,7 Millionen Euro kommen aus diesem Stadtumbauprogramm, und zirka 1,5 Millionen Euro werden über ein Darlehn finanziert, hieß es zu Baubeginn.