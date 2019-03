Wittenberge : Die Gewinner dürfen Wellness genießen

von svz.de

01. März 2019, 09:38 Uhr

800 Mitspieler hatten sich Hoffnungen gemacht, 796 von ihnen vergeblich. Aber vier dürfen sich jetzt auf ein Wellnesswochenende für zwei Personen auf der Alten Ölmühle in Wittenberge freuen. Glücksfee Susanne Pawlowski, Bereichsleiterin des Loft Spa, hatte sie am Mittwoch gezogen.

Ines Happeck aus Schwedt an der Oder, Susanne Schmidt aus Berlin, Jürgen Prachnau und Paul Görsdorf aus Berlin sind die Glücklichen. „Aus der Prignitz ist in diesem Fall leider niemand dabei“, sagt Marketingleiterin Cornelia Leue. Die Ölmühle hatte das Gewinnspiel anlässlich der Grünen Woche in Berlin veranstaltet. Als einziges Haus aus der Prignitz war das Restaurant mit einem eigenen gastronomischen Bereich während der gesamten Zeit auf der Ernährungsmesse vertreten. Besucher aus der Prignitz waren ebenfalls nach Berlin gekommen, hätten sich auch am Gewinnspiel beteiligt. Auch ihnen habe sie die Daumen gedrückt. „Wir sagen allen Mitspielern Danke für das große Interesse“, so Leue.