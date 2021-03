„Fahrradklimatest“ 2021 : Die Prignitz punktet beim Radverkehr

Drei Prignitzer Kommunen erreichen vordere Plätze. Tourismus-Chef Mike Laskewitz sieht Erfolg vor allem in guter Vernetzung.

Die Prignitz ist beim Radverkehr in Brandenburg ganz vorn dabei. Beim diesjährigen ADFC-Fahrradklimatest landeten in Brandenburg Bad Wilsnack, Perleberg und Wittenberge auf den ersten drei Plätzen in der Kategorie der Orte bis zu 20 000 Einwohner. Das gab der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) am Dienstag in Potsdam bekannt. Bestnoten erhielten die...

