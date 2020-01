Tourismus : Die Region braucht mehr Hotelbetten

Oliver Hermann spricht über den Verlust der Plattenburg, den boomenden Radtourismus und die Herausforderungen in der Gastronomie

von Hanno Taufenbach

23. Januar 2020, 17:09 Uhr

Erneut liegt ein gutes touristisches Jahr hinter der Prignitz. Die Übernachtungszahlen sind gestiegen und mit der Landesgartenschau in Wittstock gab es nach dem Brandenburg-Tag 2018 wieder ein großes Ereignis. Sorgen bereitet das Sterben von Gaststätten und auch die Schließung der Gaststätte auf der Plattenburg zum Jahresende ist touristisch ein herber Verlust. An die Spitze des Tourismusverbandes wurde Oliver Hermann wiedergewählt. Redakteur Hanno Taufenbach sprach mit ihm über Licht und Schatten im Prignitzer Tourismus.

Herr Hermann, Glückwunsch zu Ihrer Wiederwahl. Ihr Arbeitspensum ist enorm. Sie sind Bürgermeister von Wittenberge, Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft und sind Präsident des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg. Bleibt da noch Zeit für den Tourismus?

Oliver Hermann: Ich mache diese Aufgabe wirklich gerne. Auch weil ich in Wittenberge eine Zeitlang das Museum und den Kultur-, Sport- und Tourismusbetrieb geleitet habe. Mir liegt es am Herzen, das weiter zu gestalten, was wir im Tourismus erfolgreich aufgebaut haben.

Wenn Sie das touristische Angebot in der Region bewerten müssten. Welche Schulnote würden Sie vergeben?

Eine zwei. Das war auch das Ergebnis der Umfrage zum letzten Tourismusforum bei den Mitgliedern und Partnern.

Was ist aus Ihrer Sicht gut?

Die Entwicklung unserer Infrastruktur, gerade das Radlerparadies innerhalb einer beeindruckenden Naturlandschaft. Das ist kein Vergleich mit dem Angebot vor 20 oder gar 30 Jahren. Allein der Schilderwald war ein Graus. Mit der Entwicklung der Knotenpunktwegweisung haben wir einen Qualitätssprung gemacht und waren Vorreiter. Andere Regionen haben diese Art der Ausschilderung übernommen. Mit ein Grund für den Erfolg ist, dass wir mit Unterstützung durch den Landkreis eine Radwegkoordinatorin im Verband einstellen konnten.

Lassen Sie uns Tourismus nicht nur aufs Radfahren reduzieren. Wie beurteilen Sie das Angebot an Veranstaltungen?

Bei Veranstaltungen brauchen wir nur auf das Angebot des Prignitz-Sommers schauen und können feststellen, dass es selbst in kleinen Dörfern attraktive Angebote gibt. Wir haben eine gute Auswahl und eine Mischung aus großen und kleinen Höhepunkten.

Auch das war in den 90er Jahren anders. Damals gab es keine Veranstaltung, die überregional wirklich von Interesse war. Das war übrigens mit ein Grund für unseren damals frisch gegründeten Verband, das Mittelalterspektakel auf der Plattenburg mit zu veranstalten.

Stichwort Plattenburg. Pächter René Günther verlässt nach 13 Jahren die Burg. Er fühlt sich von der Gemeinde als Eigentümer im Stich gelassen. Das Aus zum Jahreswechsel ist ein herber Schlag. Busreisen, Gastronomie, Übernachtungen – die Burg zählte jährlich tausende Besucher. Wie sehen Sie die Zukunft der Burg?

Die Entwicklung ist sehr bedauerlich. Für Norddeutschland ist die Burg schon als Bauensemble einzigartig. Ohne einen guten Betreiber gibt es ein Problem.

In der öffentlichen Wahrnehmung agiert die Gemeinde in Sachen Burg seit Jahren unglücklich. Es fehlt Geld für notwendige Investitionen. Zwar gibt es einen Förderverein und eine Stiftung, aber beide sind nicht wahrnehmbar. Sollte die Gemeinde mit der Burg völlig andere Wege beschreiten? Vielleicht viel größer denken und die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten einbeziehen?

Das Thema ist wie so häufig komplex. Unser Verband ist gerne bereit, die Gemeinde bei einer Lösungssuche zu unterstützen. Eine Machbarkeitsstudie hat sie ja in Auftrag gegeben. Im Augenblick sucht sie per Interessenerkundung einen neuen Betreiber. In Anbetracht der regionalen Bedeutung der Burg sind durchaus viele Partner gefragt, unter anderem auch der Landkreis. Die Gemeinde muss das koordinieren und dabei aufpassen, dass sie ihr touristisches Potenzial nicht verliert.

Im Spätherbst hatte die Gemeinde nach einer Bürgerversammlung entschieden, den Radweg zwischen Plattenburg und Kletzke, er ist Bestandteil der Bischofsroute, nicht auszubauen. Trotz ihrer klammen Kasse verschenkt sie eine 90-prozentige Förderung und eine Chance, die Attraktivität für Radler zu erhöhen. Halten Sie die Entscheidung für richtig?

Wer Tourismus möchte, muss dafür gute Bedingungen schaffen bzw. vorhalten. Wenn ich Radler möchte, brauche ich Radwege in einer guten Qualität. Wenn nicht, brauche ich keine. Die Gemeinde muss entscheiden, ob und in welchem Umfang sie Tourismus möchte. Für das Reisegebiet ist es immens wichtig, dass der bisher vorhandene Konsens, eine Radreiseregion zu sein, nicht verlorengeht.

Ein Tourist möchte unterwegs etwas essen. Im Urlaub gibt man dafür gerne auch etwas mehr Geld aus. Müssen sich Touristen bald Verpflegung mitnehmen, weil so viele Gaststätten in der Prignitz schließen?

Da deutet sich tatsächlich ein Trend an, der uns schon beunruhigt. Das umso mehr, weil sich der Markt in den vergangenen Jahren gut entwickelt hat und wir Gaststätten brauchen.

Im Bereich Bad Wilsnack / Weisen ist es besonders traurig. Von Havelberg kommend, gibt es bis Wittenberge nicht ein regulär ganzjährig geöffnetes Restaurant am Elbdeich.

Eine Herausforderung ist, dass Gastronomie und Hotellerie immer weniger gute Fachkräfte finden. Hinzu kommen häufig die Frage der Nachfolge sowie eine immer stärkere Bürokratie. Selbst Spitzenhäuser haben es mittlerweile schwer. So eine Entwicklung kann d das Wachstum im Tourismus hemmen und zu einer echten Gefahr werden.



Wollen Sie tatenlos zusehen?

Nein, natürlich nicht. Wir, und damit meine ich neben dem Tourismusverband die Gemeinden und den Landkreis sowie die Wirtschaftsförderung, die IHK und die Dehoga, müssen diese Branche stärker als bisher begleiten. Gastronomie, Einzelhandel und auch das Handwerk müssen eine höhere Priorität bekommen.

Was kann ganz konkret eine Stadt wie Wittenberge machen?

Impulse setzen und Rahmenbedingungen verbessern. Am Beispiel unserer Innenstadt: Wir können Investitionen wie Umbauten oder Anschaffungen mit Fördermitteln unterstützen. Auf unsere Sondernutzungsgebühr verzichten wir in Teilen bereits, das heißt, für Stühle und Tische darf kostenlos der Gehweg genutzt werden. Gemeinsam mit Perleberg haben wir im TGZ eine Stelle geschaffen, die sich um die Vermeidung von Leerständen in den Innenstädten kümmert. Sehr wichtig ist eine gute Kommunikation mit allen Beteiligten, insbesondere mit dem Wittenberger Interessenring, damit die Innenstadt attraktiv bleibt. Und wir sind immer sehr offen für neue Investitionen. Und auch die Stadt selbst muss städtebaulich aktiv werden, wie z.B. am Bahnhof oder mit dem langfristigen Vorhaben „Neue Mitte“.

Korrigieren Sie mich, aber Wittenberge könnte noch gut ein weiteres Hotel gebrauchen.

Auch das hätten wir so nicht erwartet. Vor wenigen Jahren haben wir uns eine bessere Auslastung der Hotelbetten gewünscht, jetzt reichen die Betten im Sommer und zu diversen Höhepunkten nicht aus.

Die Lage am Wasser wäre für ein Hotel ideal. An der Elbpromenade ist doch noch Platz oder?

Eine touristische Übernachtungskapazität ist dort sehr gut vorstellbar.

Die Stadt bereitet seit längerer Zeit ein Interessenbekundungsverfahren vor, sucht Investoren für das Gebiet zwischen Hafenstraße und Promenade, die Speicher eingeschlossen. Wie ist der Stand?

Ich denke, dass wir bis zur Jahresmitte das Verfahren eröffnen werden, dann mit einem oder mehreren Interessenten verhandeln und danach den Zuschlag erteilen können.