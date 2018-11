Perleberg : Dieb verletzt Zeugin mit Rad

von svz.de

30. November 2018, 11:21 Uhr

Ein Mann überfiel am Mittwoch mehrere Geschäfte in Perleberg. In der Bäckerstraße verletzte er dabei eine Frau mit seinem Fahrrad. Er löste gegen Mittag in einem Geschäft den Diebstahlsalarm aus und versuchte zu flüchten. Eine Kassiererin rief dem Mann hinterher, wodurch das Opfer aufmerksam wurde. Die Frau stellte sich dem Dieb in den Weg. Dieser fuhr offenbar zielgerichtet mit seinem Rad auf die Zeugin zu und kollidierte mit dieser. Die Frau musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Auf der Flucht verlor der Täter seinen Rucksack mit dem Diebesgut und einem Portmonee. Daher kehrte er zirka zehn Minuten später wieder zum Tatort zurück, wo die Polizei ihn empfing. Bei dem Diebesgut stellte sich heraus, dass dieses aus Geschäften aus dem Schwarzen Weg und der Bäckerstraße stammte.