von Hanno Taufenbauch

27. Dezember 2018, 09:11 Uhr

Sportlich starten Eldar Adzhiev und seine Tochter Alina in den Heiligabend. Gemeinsam laufen sie im Zetkin-Park. Gebürtig aus Russland leben sie seit vier Jahren in Wittenberge. „Ich lerne in Berlin Deutsch, Alina ist fünf Jahre und macht Kickboxen.“