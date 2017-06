Plattenburgspektakel : Ein Mann für alle Fälle

vergrößern 1 von 1 Foto: Renè Hill 1 von 1

Das Plattenburgspektakel feiert Jubiläum: Seit 25 Jahren entführen die Veranstalter Jahr für Jahr tausende Besucher ins Mittelalter. In einer kleinen Serie stellen wir Mitstreiter der ersten Stunden vor. Manche von ihnen sind bekannt, agieren vor den Augen des Publikums. Andere sind die großen Helfer im Hintergrund. Heute: Marcel Sommer.

Auf- und Abbau der Dekoration, Sicherheitsabsperrung, Wasserschlauch reparieren. Wenn Marcel Sommer beginnt zu erzählen, mag er gar nicht mehr aufhören. Seit elf Jahren ist er der Mann im Hintergrund des jährlichen Spektakels. Der Mann für alle Fälle.

„Nicht immer ist gleich ein Elektriker vor Ort oder es geht mal etwas bei den Ritterspielen kaputt, was aber für die nächste Vorführung gebraucht wird“, sagt er. Immer dann springt Marcel Sommer ein, hat seinen Werkzeugkoffer und einen Holzvorrat dabei.

Der gelernte Tischler besorgt aus dem Wald knorrige Äste. „Wer mag auf so einem Fest einen Vierkant-Balken sehen.“ Er stellt die Programmtafeln auf, befestigt Fahnen am eigentlich nicht zugänglichen Speicher. Und wenn Besucher die Wasserleitung nicht sehen und erst recht nicht darüber stolpern, dann ist das sein Verdienst.

Auch sonst wird der Rat des selbstständigen Handwerkers aus Gülitz geschätzt. Jahrelang war er die rechte Hand vom Regisseur Thomas Welte, der inzwischen nicht mehr für das Spektakel arbeitet. Er kennt viele Darsteller, sie kennen ihn und wissen, wo sie ihn finden.

In diesem Jahr bringt Sommer seine zwei Töchter, zehn und elf Jahre alt, mit. Sie reisen am Mittwoch an. Zwar müssen die Mädels zwei Tage morgens noch zur Schule fahren, aber die Hausaufgaben werden zwischen den Zelten der Mitwirkenden erledigt. Einmal im Jahr gehe das und sie alle mögen die Atmosphäre auf solchen Märkten.

Anfangs war es die Musik, die Marcel Sommer faszinierte und ihn auf mittelalterliche Märkte lockte. „Inzwischen liebe ich das Marktleben, mag die offene und freundliche Art der Aktiven.“ Gerne besucht er andere Märkte, fährt auch nach Dänemark zu einem Wikingertreff, aber das Plattenburger Spektakel sei und bleibe ihm das liebste.

