Wittenberge : Einbrecher gestellt

24. Januar 2019, 08:56 Uhr

Ein Mann warf in der Nacht zu gestern gegen 00.20 Uhr einen Stein in die Scheibe eines Geschäftes am Stern und beschädigte zudem die Eingangstür. Als er das Geschäft betrat, stellte ihn ein Zeugen und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Einbrecher wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, da er kurz zuvor bereits bei einer Ruhestörung aufgefallen war.