Elbebadetag in Wittenberge : Elbe wird zur großen Badewanne

Das Elbebadetag-Wochenende im Nedwighafen ist eröffnet. Seit zehn Jahren machen die Jüngsten den Auftakt mit den Juniordrachenbootrennen, bevor dann morgen die Mix-Mannschaften der Erwachsenen an den Start gehen. Erstmals in der siebzehnjährigen Geschichte des Spektakels gehen mehr Schülerteams als Spaßmannschaften an den Start. Das freut auch Ronald Krull von der Wittenberger DGZfP, die seit Jahren die Preise beim Schülercup sponsert. „Wir sind eng mit der Stadt verbunden und wollen unseren Beitrag leisten“, so der Regionalleiter der Materialprüfgesellschaft. „Gemeinsam Sport zu machen und dabei Teamfähigkeit zu beweisen, sind für die Schüler Schritte in die richtige Richtung“, so Krull.

Doch bevor die blitzenden Pokale ausgeteilt werden können, müssen die Gruppen aus Pritzwalk, Wittstock und Wittenberge zur selbst gewählten Einlaufmusik – mal zum Triumphmarsch aus der Oper Aida, mal zum „Schnappi“-Song – auf den Steg und raus aufs Wasser.

„Thomas und seine Freunde“, diesen Kampfnamen hat sich die Klasse 9.1 vom Gymnasium Wittenberge gegeben. „Teamwork und natürlich auch Kraft“ sind laut Schüler Marius die wichtigsten Voraussetzungen, um gegen die in den Booten erprobten Schüler der höheren Klassenstufen zu bestehen. Auf die Frage, was von beidem sie mehr haben, sagt Marius selbstbewusst: „Teamgeist. Aber da wir bisher nur ein Trockentraining mit Hockeyschlägern und eine Sitzprobe gemacht haben, darf man uns das nicht übel nehmen, wenn wir nicht ganz vorne dabei sind.“

Thomas Richter, Sport- und Klassenlehrer der Wittenberger Gymnasiasten, setzt ganz auf den Teamgeist: „Wenn einer aus der Reihe tanzt, dann funktioniert es nicht“. Im Takt von Trommlerin Felia geht es dann Kopf an Kopf übers Wasser. Ganz gereicht hat es für die „Thomas und seine Freunde“ in der Vorrunde nicht, „aber fürs erste Mal mit der Klasse war es ok“, so Marius und der Spaß stehe eh an erster Stelle.

Neben den Vor- und Hauptläufen der Drachenboote treten auch neun Schülerstaffeln zum Freiwasserschwimmen an. „Die Schüler geben alles für ihr Team und erzielen sehr gute Zeiten“, erzählt Doris Stolz, die sich im Wittenberger Schwimm Club Delphin engagiert und über die Freiwasserschwimmer wacht.

Gleich daneben steht Knut Tonagel mit Blick auf seine Schüler und erklärt: „In der Jahnschule beflügelt der Namensgeber die Schüler. Wir machen mehr Schwimmunterricht als im Lehrplan des Landes vorgesehen. Das ist in dieser Stadt aber auch nur möglich, weil wir eine Schwimmhalle haben und die häufig nutzen können“, so der Sportlehrer und frühere Landestrainer im Schwimmen. Jüngst sind seine Schüler Landessieger bei „Jugend trainiert für Olympia“ geworden, haben sich unter allen Grundschulen Brandenburgs durchgesetzt. „Ich brauche niemanden motivieren, die wollen alle“, so der Sportlehrer. Einzig für ein wenig Verwunderung sorgte bei den Kindern das Entenflott, das in den Nedwighafen getrieben wurde. „Aber“, so Tonagel, „das ist nun mal Freiwasserschwimmen. Da hält man den Kopf ein bisschen höher.“

Junior-Drachenboot-Rennen: Die Ergebnisse Altersklasse 10-13 Jahre; 1. Platz: Der Oberschulkutter, 2.: Die Elbländer 6, 3.: Black Pearl, 4.: Schmidtis-nineteen-Nikoläuse-Eliteteam, 5.: Elblandpiraten, 6.: Die Holzfäller. Altersklasse 14-17 Jahre; 1. Platz: Teufelsbande, 2.: Rochow-Recken I, 3.: Eikes Elite, 4.: Crocodiles, 5.: Das namenlose Boot, 6.: Katrins Katzenkommando, 7.: Rochow-Recken II, 8.: Flatternde Flunder, 9.: Klaudias Space Shuttel, 10.: Radau Dampfer, 11.: Gummibärenbande, 12.: Elite, 13.: Die rasenden Dahsen, 14.: Die Dossehelden. Den 15. Platz teilen sich Thomas und seine Freunde mit der Bikini Bottom Mafia.

von Carlo Ihde

erstellt am 07.Jul.2017 | 21:00 Uhr