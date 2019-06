14. Juli : Elbkinderfest in Wahrenberg

von svz.de

30. Juni 2019, 20:30 Uhr

Das Elbkinderfest in Wahrenberg auf der anderen Elbseite gegenüber von Wittenberge am Strom findet am 14. Juli statt. Die Planung läuft schon auf Hochtouren. Vorgesehen ist wieder, die Wahrenberger Deich-Riesen-Wasser-Rutsche zu installieren, die ein Magnet für die Kinder ist. Für die etwas kleineren Besucher wartet die Kinder-Waschstraße mit Dreirad, Rutscheautos, Laufrad...

Die Gemeinde Aland und der Förderverein Wahrenberg e.V. haben schon einmal gezeigt, dass sie auch gut zusammen arbeiten können. Das wollen sie wieder. Auch die nicht nur bei Großeltern beliebten Storchentouren verbunden mit einem kleinen Quiz sind geplant. Um 14 Uhr wird der Startschuss abgefeuert – wie immer unten an der Elbe.