Coworking : Er lockt Großstädter aufs Land

Was digitales Arbeiten und Coworking-Spaces für die Prignitz bedeuten können, erklärt Ulrich Bähr

von Paul Grotenburg

24. September 2019, 16:27 Uhr

Seit knapp drei Monaten läuft das Projekt Summer of Pioneers in Wittenberge. Auf dem Gelände der Ölmühle gibt es das erste Coworking-Space Prignitz. Mitorganisator ist CoWorkland, das 2018 als Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung startete. Was sich dahinter versteckt und welche Chancen ein solches Space für Wittenberge bietet, erzählt Ulrich Bähr von der Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein unserem Volontär Paul Grotenburg.



Herr Bähr, was genau ist CoWorkland?

Ulrich Bähr: Wir sind eine Genossenschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Coworking-Spaces im ländlichen Raum zu etablieren.



Wieso gerade im ländlichen Raum?

Es gibt immer mehr Menschen, die die Großstadt verlassen und auf dem Land leben wollen.



Und diese Menschen sehnen sich nach Coworking-Spaces?

Möglich. Ziel ist es, dass die Leute dort täglich arbeiten können, wo sie auch leben und nicht in die Städte pendeln müssen. Die Technik ist immerhin soweit, dass sehr viele Jobs heute ortsunabhängig erledigt werden können.



Welchen Mehrwert hat das?

Die Leute verbringen nicht mehrere Stunden täglich mit Pendeln, sie kaufen in den heimischen Städten ein, gehen dort Essen. Das belebt wieder die Innenstädte. Neue Arbeitsplätze können entstehen. Außerdem hat es einen weiteren Aspekt, wenn Menschen von vor Ort ihre Arbeit nachgehen können und nicht pendeln müssen.



Nämlich?

Es ist deutlich umweltfreundlicher, nicht täglich mit dem Auto irgendwohin zu pendeln.



Wie genau sieht die Arbeit von CoWorkland aus?

Menschen, die ein Space eröffnen wollen, können sich an uns wenden – wir qualifizieren sie, beraten sie in Fragen von Geschäftsmodell, Ausstattung und Fördermittel, und wir unterstützen sie anschließend vor allem bei Marketing-Maßnahmen und durch unser großes Netzwerk.



Auf der Ölmühle stand ein Container mit Arbeitsplätzen von Ihnen. Was hat es damit auf sich?

Normalerweise wollen wir mit mobilen PopUp-CoWorking-Spaces die Voraussetzungen für Coworking-Spaces auf dem Land testen. Wir wollen Stadt- und Landmenschen inspirieren, selbst Freiräume für neues Arbeiten auf dem Land zu schaffen. In Wittenberge dienen sie als zusätzlicher Arbeitsplatz für das Projekt.

Und wo haben Sie diese Erfahrungen bereits gesammelt?

Im Sommer 2018 waren wir mit einem mobilen CoWorking-Space, in der ländlichen Region zwischen Hamburg, Kiel und der Ostseeküste unterwegs. An Seeufern, Stränden, in alten Dorfkernen und Gutshöfen haben wir zum Beispiel Station gemacht, um zu erproben, wie ein solches Angebot von den Wissensarbeitern in den Städten angenommen wird, und wie die Menschen im ländlichen Raum es akzeptieren.

Auch 2019 waren und sind wir in Wolfenbüttel im Harzvorland und an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste unterwegs.



Was ist aus diesen Projekten geworden?

In den meisten Orten an denen wir waren, haben Entwicklungen und Gründungen eingesetzt – es haben sich Menschen gefunden, die Spaces betreiben, und solche, die sie nutzen wollen. Und das ist das tolle an der Testphase: Diese Orte werden nicht von oben geplant, sondern entstehen aus ganz konkreten Menschengruppen, ihren Netzwerke und Bedarfen – das macht sie nachhaltig existenzfähig.





Welche Modelle gibt es beim Coworking-Space? Wie tragen sich solche Großraumbüros?

Es gibt zunächst einmal zwei unterschiedliche Modelle. Entweder ein Space in kommunaler Trägerschaft, dann läuft es hauptsächlich über Fördermittel.



So wie in Wittenberge. Welches ist das zweite Modell?

Private Menschen errichten ein solches Space und nutzen dabei Synergieeffekte.



Was heißt das?

Zum Beispiel bauen Hofbesitzer eine alte Scheune um, die sonst leer stehen würde und etablieren dort ein Space.



Und wie wird das finanziell getragen?

Zum Beispiel über eine Gebühr, wie bei einem Fitnessstudio. Einwohner können sich für Stunden, Tage oder ganze Monate dort einmieten.



Wittenberge bietet bei Vorzügen wie günstiges Wohnen und ICE-Anschluss nicht die Szene, die für Coworker aus Großstädten interessant ist. Filmkunst, Vernissage oder Cocktailbars fehlen gänzlich. Wieso glauben Sie, ist es für diese Menschen dennoch interessant, nach Wittenberge zu ziehen und hier zu leben und dann auch mögliche Spaces, außerhalb des Projektes, zu nutzen?



Sicher fehlt einiges, aber man findet doch viele Perlen. Zumal suchen die Leute hier ja nicht das, was sie in der Stadt haben, sondern gerade andere Werte. Und die meisten werden auch ein Leben hier mit dem in der Stadt kombinieren wollen, so dass am Ende ein Plus dabei herauskommt. Das Beste aus beiden Welten.



Also hat ein Coworking-Space in Wittenberge Zukunft?

Durchaus. Es ist auch unser Wunsch über die sechs Monate hinaus hier zu bleiben. Wittenberge liegt sehr gut zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin. Die Prignitz ist eine entwicklungsfähige Region. Wir müssen schauen, wie sich ein solches Modell tragen könnte und wie viele hiesige Menschen das Cowrking Space nutzen werden. Mein Bauchgefühl ist ganz gut.