von svz.de

30. November 2018, 11:21 Uhr

Ein Unbekannter ist am Mittwoch gegen das Auto eines Mannes auf einem Parkplatz in der Wahrenberger Straße gefahren und geflüchtet. Gegen 13.15 Uhr bemerkte der Halter des Wagens dies. Am Pkw wurde die Fahrertür beschädigt. Schaden rund 1000 Euro.