von svz.de

23. Juli 2019, 06:35 Uhr

Die Fahrradwerkstatt der Bürgerinitiative „Perleberg hilft!“ geht ab Donnerstag, 25. Juli, bis zum 8. August in die Sommerpause, darüber informiert CJD-Projektleiterin Tanja Rausch. Am 15. August öffnet sie dann wieder in der Reetzer Straße 73 ihre Pforten.