Wittenberge : Falsche Polizisten scheitern am Telefon

Senioren lassen Trickbetrüger abblitzen / Polizei betont: Kommen in solchen Fällen persönlich

von svz.de

01. Februar 2019, 08:23 Uhr

Eine 78-Jährige hat am Mittwoch gegen 10.45 Uhr einen Telefonanruf von einem unbekannten Mann erhalten, der sich ihr als Polizeibeamter vorstellte. Er gab an, zwei rumänische Täter mit Diebesgut in der Nähe festgestellt zu haben. Die Seniorin reagierte darauf sofort ablehnend und legte auf. Persönliche Daten oder Informationen gab sie dem Anrufer nicht preis. Die 78-Jährige meldete sich zudem sofort in der Polizeiinspektion Prignitz.

Einen ähnlichen Anruf erhielt ebenfalls am Mittwoch gegen 11.25 Uhr ein 76-Jähriger. Auch hier gab der Anrufer an, Polizeibeamter zu sein. Aufgegriffene Rumänen hätten Schmuck und Geld dabeigehabt. Zudem wären Unterlagen des 76-Jährigen aufgetaucht. Dabei hätten sich Hinweise über einen hohen Bargeldbetrag auf dem Sparbuch des Mannes ergeben. Der 76-Jährige ließ sich nicht aushorchen und der Anrufer habe aufgegeben, teilte die Polizei gestern mit.

Auch gestern meldeten sich zwei Männer bei der Polizei. Ein 64-Jähriger hatte gegen 9 Uhr einen ähnlichen Anruf erhalten. Der falsche Beamte erkundigte sich zudem nach den Familienumständen des Mannes. Er ließ sich nicht darauf ein und beendete das Telefonat. Ein 83-Jähriger hatte gegen 11 Uhr einen Anruf von einem „verdeckten Ermittler“ erhalten, der ihn nach seinen finanziellen Verhältnissen befragte. Der 83-Jährige gab keine Auskunft und beendete das Gespräch. In allen Fällen wurden Strafanzeigen wegen Amtsanmaßung aufgenommen.

Die Polizei wies gestern daraufhin, dass derartige Anrufe jeder Grundlage entbehren. Polizeibeamte würden in solchen Fällen persönlich Kontakt zu Betroffenen aufnehmen. Sie stellen sich vor und haben Dienstausweise. Persönliche Daten, Angaben zu Vermögensverhältnissen und Lebensumständen sollten generell nicht an Fremde herausgegeben werden.