10. Perleberger Familientag : Familien rundum in Bewegung

Der Perleberger Familientag feiert seinen 10. Geburtstag. Und der soll natürlich standesgemäß ausfallen, betont Nicole Drescher, Koordinatorin des Bündnisses für Familie seitens der Stadt. Am 15. Juli ist Party angesagt und die extra groß, denn gemeinsam mit der 4. Prignitzer Familienmesse will man das Event begehen.

Vor und in der Rolandhalle dreht sich von 10 bis 14 Uhr an diesem Tag alles um das Thema „Die Prignitz– ein Lebensort für Familien in Bewegung“. Entsprechend sei das Angebot. Von der Kinderbetreuung bis zur Seniorenpflege, Spiel- und Sportofferten, Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Arbeitsangebote der sich präsentierenden Einrichtungen und Unternehmen, Integrationsangebote und Sprachkurse, ein Kindersachenflohmarkt – all das erwarte die kleinen und großen Geburtstagsgäste, gibt Nicole Drescher schon mal einen kurzen Vorgeschmack, was so an Ideen in den Köpfen des Organisationsteams kreisen bzw. was bereits vorbereitet wird. Übrigens, zu diesem Team zählen neben dem Perleberger Bündnis für Familie, die Akademie Seehof GmbH Perleberg, die Stadt Perleberg, der Landkreis Prignitz, das Jobcenter Prignitz und die Agentur für Arbeit Neuruppin.

„Je mehr mitmachen, um so interessantes, informativer und ansprechender werden Geburtstagsfeier und Familienmesse“, betonen Karina Pankow, die das Jobcenter vertritt, und Jessika Muhs vom Kreisjugendring. „Wir bieten Einrichtungen, Trägern, Vereinen und familienfreundlichen Arbeitgebern die Möglichkeit der Präsentation und Vernetzung. Interessierte können sich auf der Messe mit einem kostenlosen Stand oder einem Mitmachangebot präsentieren“, so die beiden. Wer die Chance nutzen möchte, meldet sich bei der Akademie Seehof GmbH, Claudia Hanslok, Telefon (03876) 30 15 914, Fax (03876) 30 15 916, Mail c.hanslok@akademie-seehof.de.“

„Wir planen, wie gesagt, auch wieder einen Kindersachenflohmarkt“, ergänzt Jessika Muhs. „Also, liebe Kinder und Eltern, wer hier einen kostenlosen Flohmarktstand betreiben möchte, der sollte sich per E-Mail bis zum 3. Juli mit Angabe von Kontaktdaten und gewünschter Standgröße beim Kreisjugendring Prignitz e.V., E-Mail: info@kjr-prignitz.de anmelden.“ Gehandelt wird alles rund ums Kind. Decken bzw. Tische und Stühle sind mitzubringen.

Damit das Event auch geburtstagsmäßig ausfallen kann, werden wieder Sponsoren gesucht, die sich mit einer Geld- bzw. Sachspende an der Familienmesse beteiligen. „Wir haben eine Menge geplant, sind schon feste am Stricken des Programms und so dankbar für jegliche Unterstützung“, betont Nicole Drescher. Das Ballett der Kreismusikschule wird dabei sein, aber auch Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen, Tanz- und Sportgruppen, die einmal auf der Bühne stehen möchten, sind herzlich willkommen. Im Spiegelsaal können alle von vier bis 99 Jahren mal Zumba auszuprobieren. „Ob Fahrradparcours der Polizei, Beratung zu Reha und Rente oder das Bewegungsangebot „Die perfekte Minute“, für jede Generation, für Auge, Ohr und Gaumen ist bestimmt was dabei“, sind sich die drei von Organisationsteam einig. „An die 500 Gäste hatte wir sonst, auf so viele und möglichst noch mehr sind wir eingestellt“, so abschließend Nicole Drescher.



von Doris Ritzka

erstellt am 13.Jun.2017 | 05:00 Uhr