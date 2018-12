Lenzen : Feste Stände lösen Zelte ab

von Torsten Gottschalk

14. Dezember 2018, 09:13 Uhr

Die Burgweihnacht am vergangenen Samstag in Lenzen war noch einmal Thema auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung.

Während Mitveranstalter Torsten Wagner vom Lenzener Carnevals-Club mit den Besucherzahlen „zufrieden“ war, gab es bezüglich der Unterbringung der Standbetreiber, die bei nasskalten Temperaturen und zum Teil kräftigen Windböen in Pavillons ihre Waren anbieten mussten, aber Anlass zur Kritik. Zumindest einer dieser Unterstände, obwohl nagelneu, überstand die (Wind)Belastungen nicht. „Diese Stände sind eines Weihnachtsmarktes nicht würdig. Die Leute taten mir richtig leid“, sagte Joachim Rohst und erntete dafür Zustimmung. Er regte an, künftig feste Hütten auf derartigen Veranstaltungen zu installieren. Rohst könnte sich beispielsweise in Modulbauweise hergestellte Unterstände vorstellen, die „schnell auf und wieder abgebaut werden. Vielleicht kann eine AG der Schule in Zusammenarbeit mit einer ortsansässigen Tischlerei, vielleicht als Projekt, da was machen. Nur mal als Anregung. Oder man beauftragt zur Herstellung solcher Buden eine Firma“, meinte der CDU-Abgeordnete. Diese Unterstände könne man dann ja auch auf anderen Veranstaltungen nutzen. Nach dem Willen der Stadtverordneten soll die Verwaltung nun prüfen, was diesbezüglich möglich ist. Überlegungen gab es auch, den Weihnachtsmarkt künftig auf zwei Tage auszudehnen.