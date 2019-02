Pritzwalk : Gasleitung wird repariert

von svz.de

01. Februar 2019, 08:20 Uhr

Ab heute kommt es in Pritzwalk in der Straße Zur Hainholzmühle in Höhe des Grundstücks 49 für die Reparatur einer defekten Gasleitung zu kurzfristig angesetzten Verkehrseinschränkungen. Die Arbeiten erfolgen bei halbseitiger Sperrung der Straße und sollen bis zum 8. Februar abgeschlossen sein.

Die Fahrbahn wird an einem Tag komplett gesperrt. An welchem, kann die Straßenverkehrsbehörde noch nicht sagen. Die Vollsperrung ist aber nur in den Winterferien angedacht, um Behinderungen des Schulbusverkehrs zu vermeiden. Die Baustelle kann über Bergstraße - Meyenburger Tor - Hainholzweg - Am Stadion umfahren werden.