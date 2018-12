Prignitz : Gemeinden nehmen Widersprüche zurück

Mit Berge, Gülitz-Reetz und Triglitz haben drei weitere Gemeinden ihre Widersprüche gegen die Kreisumlagen der Jahre 2016 bis 2018 zurückgenommen.

von Ronald Ufer

13. Dezember 2018, 09:47 Uhr

Der Amtsdirektor von Pulitz-Berge, Hergen Reker, hatte zuvor in der Gemeindevertretung Gülitz-Reetz für eine Rücknahme geworben. Er verwies auf das konstruktive Gespräch der ehrenamtlichen Bürgermeister des Amtes mit Landrat Torsten Uhe, der dabei auch Rückzahlungen für 2018 angekündigt habe, was für die Gemeinden jeweils mehrere Tausend Euro ausmache. Zudem mache die vom Landkreis auch auf kommunalem Druck im Doppelhaushalt 2019/20 verankerte Senkung der Kreisumlage auf 42,5 Prozent bringe den Kommunen höhere Einnahmen als die Widersprüche. Der Landkreis habe diese abgewiesen, daher müsste bei der Aufrechterhaltung bis 20.Dezember geklagt werden, was Kosten bringe.

Reker betonte, der Widerstand gegen die hohen Kreisumlagen habe die Kommunen in der Prignitz zusammengeführt und zu einheitlichem Handeln veranlasst. Diese Geschlossenheit drohe wieder verloren zu gehen, wenn einzelne Kommunen auf den Widersprüchen beharrten. Dann könne der Landkreis wieder die Kommunen gegeneinander ausspielen. Die Einheit sei aber notwendig um beispielsweise zu erreichen, dass der Landkreis beim Breitbandausbau auch die Kosten für die letzten Meter bis zum haus komplett übernimmt.

Auch die Gemeinde Breese hat auf ihrer Vertretersitzung am Dienstag den Widerspruch zur Kreisumlage aus dem Jahr 2016 zurückgenommen. Laut Bürgermeister Werner Steiner würden durch die geringere Senkung im kommenden Jahr dann rund 40 000 Euro mehr für die Gemeinde zur Verfügung stehen.