Prignitzer Schulen : Geteiltes Echo auf Mathe-Nachprüfung

Die Prignitzer Mathe-Abiturienten werden den 12. Juni ganz verschieden erleben. Für die Mehrzahl gilt die am 3. Mai abgelegte schriftliche Prüfung. Einige nutzen das Angebot des Landes, angesichts des Streites um die Vermittlung des Wissens zu natürlichen Logarithmen die Prüfung zu wiederholen.

„Bei uns wird nicht neu geschrieben“, sagte Andreas Giske, Schulleiter des Marie-Curie-Gymnasiums Wittenberge. „Wir haben den Stoff wie vorgeschrieben vermittelt und das im Staatlichen Schulamt Neuruppin bei der Überprüfung detailliert nachgewiesen“, erklärte Giske. „Ich bin Mathelehrer und kann deshalb aus eigener Erfahrung sagen, dass der Stoff wie vorgegeben vermittelt wurde“, so Giske. „Unsere Fachkoordinatorin hat schon bei Einführung des Rahmenlehrplans dafür gesorgt, dass sich zwei Pädagogen entsprechend weitergebildet und dieses Wissen als Multiplikatoren weitergegeben haben. Ohnehin wird an unserer Schule viel Wert auf die Weiterbildung gelegt.“

Auch am Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg gibt es am 12. Juni keine erneute Mathe-Prüfung. „Der Stoff wurde wie vorgegeben vermittelt, auch die natürlichen Logarithmen. Auch die Weiterbildung wurde wie gefordert wahrgenommen, das haben wir gegenüber dem Staatlichen Schulamt dargelegt“, betonte Oberstufenkoordinator Eckhard Kliefoth.

Eine kleine schriftliche Mathe-Abitur-Prüfung erfolgt am Prignitzer Oberstufenzentrum in Wittenberge. „Wir haben es den Schülern freigestellt. Fünf Schüler, rund 15 Prozent derer, die dieses Fach anwählten, haben sich für eine erneute Prüfung entschieden“, sagte OSZ-Leiter Jan Meyerhoff. Versäumnisse in der Weiterbildung, wie sie der Bildungsminister für 30 Prozent der Brandenburger Schulen kritisiert, sieht Meyerhoff an seinem Haus nicht. „Die obligatorische Weiterbildung wurde exakt wahrgenommen, aber wir wünschen uns mehr Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt aktivere Fachgruppen als die Mathematik. Das haben wir schon mehrfach angemahnt.“

Falls ein Nachschreiber in die mündliche Prüfung muss, werde es eng, konstatierte der OSZ-Leiter. Die Zeugnisse werden am 16. Juni ausgegeben, spätestens am Vormittag muss die mündliche Prüfung erfolgen, damit diese gedruckt und nachmittags übergeben werden können.

28 Schüler haben sich im Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium Pritzwalk entschieden, die Prüfung erneut zu schreiben, hinzu kommt ein Schüler, der am 3. Mai krank war. Das ist fast die Hälfte der betroffenen Abiturienten. „Wir haben die natürlichen Logarithmen wie vorgesehen behandelt. Die Art und Weise, wie die Aufgabe dann in der schriftlichen Prüfung gestellt wurde, war ungewöhnlich“ erläuterte Schulleiter Harald Glöde. „Fachliche Versäumnisse gab es hier nicht. Die Weiterbildung wurde wahrgenommen“, betonte der Schulleiter. Die erneute Prüfung bedeute einen großen Mehraufwand für das Gymnasium, Pädagogen müssten dafür freigestellt und ersetzt werden. Zudem erfordere die Korrektur von fünf Arbeiten einen Tag, vorgegeben sei eine Erst- und eine Zweitkorrektur.

von Ronald Ufer

erstellt am 01.Jun.2017 | 21:00 Uhr