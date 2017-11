Engagiert in Bad Wilsnack : Geübte Streitschlichterin

vergrößern 1 von 1 Foto: Reik anton 1 von 1

von Reik Anton

erstellt am 18.Nov.2017 | 11:00 Uhr

Für das Ehrenamt der Schiedsperson Bad Wilsnack/Weisen ist Martina Richter aus mehreren Gründen geeignet. Die 45-Jährige ist zweifache Mutter und steht in ihrem Beruf als Steuerberaterin oft Konfliktparteien gegenüber. „Es geht meist um Streitigkeiten in der Unternehmensfolge“, fasst sie kurz zusammen.

Um damit besser umgehen zu können, absolvierte sie eine Weiterbildung im Bereich Wirtschaftsmediation. Dabei lernte sie verschiedene Ansatzpunkte für die Konfliktlösung. „Der Grundgedanke ist, dass man den Streitenden dabei hilft, selbst eine Lösung zu finden. So erkennen alle die getroffene Entscheidung besser an.“ Bei der Mediationsarbeit kooperiert Martina Richters Kanzlei mit Sitz in Wittenberge überregional mit drei anderen Steuerberatern. Die Mandanten werden bei der Streitschlichtung untereinander getauscht. Das schafft mehr Distanz zu dem jeweiligen Fall. Häufiger stritten sich die Männer. „Das liegt aber daran, dass die Unternehmensleitungen überwiegend in Männerhänden liegen“, kennt Martina Richter den Grund.

Doch warum möchte sie nun auch noch in ihrer Freizeit mit verhärteten Fronten zu tun haben? „Ich finde es spannend, Menschen, die sich streiten, wieder zusammenzubringen“, antwortet die Diplom-Kauffrau. Doch so leicht ist es nicht, den klassischen Konflikt am Gartenzaun zu lösen. Über mehrere Schiedsamtsfortbildungen holt sich Martina Richter das nötige rechtliche Rüstzeug. Beim langjährigen ehrenamtlichen Schiedsmann Heinz Krüger hat sie sich bereits einige Tipps und Anregungen geholt. „Ich freue mich, wenn ich Leuten helfen und meinen Beitrag leisten kann“, sagt die Bad Wilsnackerin.

Allerdings gehöre das Scheitern beim Streitschlichten auch dazu. „Das muss man abkönnen und ich kann zuhause gut üben“, sagt Martina Richter lachend. Denn bei ihren zwölf und 15 Jahre alten Sprösslingen stießen Argumente nicht immer auf fruchtbaren Boden, meint sie augenzwinkernd. Und wie ist es, wenn es mal eine Meinungsverschiedenheit mit ihrem Mann gibt? „Da finden wir immer gemeinsam eine Lösung“, gibt sich Martina Richter diplomatisch.

Dass das Ehrenamt für sie generell eine wichtige Rolle spielt, zeigt ihr Engagement als Stadtverordnete in Bad Wilsnack. Damit verbunden ist ihre Mitgliedschaft in verschiedenen Fachausschüssen und ihre Zugehörigkeit zum Förderverein der Wunderblutkirche. Martina Richter tritt die Nachfolge von Stephan Meißner an, der das Amt aus beruflichen Gründen niederlegen musste.