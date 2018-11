von svz.de

30. November 2018, 11:17 Uhr

Chor, Solisten und Ensembles des Gottfried-Arnold-Gymnasiums laden am 12. (18.30 Uhr) und 13. Dezember (17 Uhr) zu ihren diesjährigen Weihnachtskonzerten in die Aula Puschkinstraße ein. Karten sind im Sekretariat der Schule (Haus 1, Puschkinstraße 13) erhältlich. Für den Verzehr sorgt an den Konzertabenden der Förderverein des Gymnasiums.